Video: 'इतनी आग लग रही है तो घर में जाकर करो', दिल्ली मेट्रो में कपल की हरकतों को देख गुस्साई आंटी बोली

Highlights एक मिनट से ज्यादा समय का वीडियो काफी वायरल हो रहा है इस वीडियो को ट्विटर पर घर के कलेश द्वारा शेयर किया गया है वीडियो को अब तक करीब लाखों व्यूज मिल चुके हैं

Delhi Metro: अक्सर दिल्ली मेट्रो के अंदर ऐसे कई घटनाएं होती हैं जिनके वीडियो वायरल हो जाते हैं। ताजा वीडियो भी दिल्ली मेट्रो के अंदर का ही है, जिसमें दो आंटियों और एक कपल के बीच बहस होती दिखाई दे रही है। दरअसल, वीडियो से यह समझा जा सकता है कि आंटियों को कपल की हरकत पसंद नहीं आईं, इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई।

वायरल होने वाले इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक कपल सीट पर बैठी दो आंटियों से बहस कर रहे होते हैं। इस दौरान आंटी उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं कि वह मेट्रो में ऐसा न करें, जो भी करना है वह बाहर जाकर करें। इस बात पर भड़का युवक आंटियों से बहस करने लगा। वह चिल्लाकर कहने लगा कि हम कर क्या रहे हैं?

आंटी कहने लगी कि पब्लिक प्लेस में ऐसा कुछ न करें, जिससे लोगों को असहज महसूस हो। इस पर लड़का और भी भड़कने लगा। फिर वह बोला कि हम कहीं पर भी करें। आप कौन होते हो? इस पर आंटियों को और गुस्सा आ गया। एक आंटी ने कहा, आपको शर्म होनी चाहिए। बड़े बदतमीज हो तुम लोग। आंटी ने कहा इतनी आग लग रही है तो घर में जाकर करो।

Kalesh B/w Aunties and a Couple inside Delhi Metro( Aunty didn’t like the way they are standing inside Metro) pic.twitter.com/uOXc29m3Y5