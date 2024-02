Video: जम्मू से बिना ड्राइवर के मालगाड़ी अचानक हुई रवाना, तय किया 100 किलोमीटर का सफर

Highlights जम्मू और कश्मीर कठुआ स्टेशन पर रुकी ट्रेन अचानक से बिना ड्राइवर के चल पड़ी फिर ट्रेन को पंजाब में किसी तरह रोका गया अब रेलवे की ओर से इस बात की जांच की जा रही है

नई दिल्ली: रविवार सुबह यानी 25 फरवरी को मालगाड़ी ट्रेन अचानक से बिना ड्राइवर के चलने लगी। ट्रेन पहले तो ट्रेन जम्मू और कश्मीर कठुआ स्टेशन पर रुकी हुई थी फिर, ढलान के कारण बिना ड्राइवर के अचानक पठानकोट की ओर रवाना हो गई।

इसके बाद किसी तरह से ट्रेन को मुकेरियां पंजाब में ऊंची बस्सी के पास रोका गया। इस दौरान ट्रेन ने करीब 100 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। अब इस बात की जांच शुरू कर दी गई है कि आखिर मालगाड़ी ने इतना लंबा सफर बिना ड्राइवर के कैसे तय कर लिया। इस बात की जानकारी डिवीजनल ट्रैफिक मैनेजर, जम्मू ने दी है।

A Freight Train which was at a halt at Kathua Station suddenly started running due to a slope towards Pathankot, without the driver. The train was stopped near Ucchi Bassi in Mukerian Punjab. An inquiry into the matter has been started: Divisional Traffic Manager, Jammu.…pic.twitter.com/ERv122pi4P