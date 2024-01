Viral Video: अटल सेतु पर हुआ पहला हादसा, कार पलटती हुई काफी दूर जाकर रुकी

Highlights अटल सेतु पर पहला हादसा हुआ पीछे से अचानक एक कार के आगे आई और अपना नियंत्रण खो गई इसके बाद वो काफी दूर तक जाकर पलटते हुई रुकी

नई दिल्ली: अटल सेतु पर एक कार ने अपना नियंत्रण अचानक खोया। इसके बाद कार नव निर्मित पुल (मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक) अटल सेतु के डिवाइडर से लड़ गई। यह घटना बीते रविवार को हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारत का यह सबसे लंबा ओवरब्रिज है।

हुआ ये कि एक कार के पीछे से आ रही कार ने अपना नियंत्रण खो दिया। इसके बाद तो मानों वो कार पलट गई और पलटते हुए दूर जाकर रुकी। इसका वीडियो पीछे आ रही कार में बैठे लोगों ने बना लिया। नवी मुंबई में बने अटल सेतु पर यह पहला हादसा है और इस पुल को हाल ही में यानी 12 जनवरी को प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था।

रिपोर्ट की मानें तो दो महिला और तीन बच्चे मारुति कार में सवार थे और ये सभी हादसे का शिकार हो गए हैं। लेकिन, सभी को हल्की चोट आई है। बताया गया कि ये सभी चिर्ली से मुंबई की ओर रवाना हुए थे।

यह पुल छह लेन का, 21.8 किमी लंबा पुल है जिसे 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है। यह मुंबई के सेवरी से निकलता है और रायगढ़ जिले के उरण तालुका में न्हावा शेवा पर समाप्त होता है।

