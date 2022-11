Video: हाथी गिरा कुएं में, जेसीबी लगाकर निकाला गया बाहर, देखिए कैसे बची जान

Highlights आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में वन अधिकारियों की सूझबूझ से कुएं में गिरे हाथी की बची जान ग्रामीणों ने बताया कि पानी की तलाश में जंगल से बाहर निकला हाथी फिसलने के कारण कुएं में गिर गया मौके पर पहुंचे वन अधिकारियों ने जेसीबी से कुएं की खुदाई कराई और हाथी को बाहर निकाला

चित्तूर: हथियों से आबाद आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में सक्रिय वन अधिकारियों ने अपनी सूझबूझ से एक जंगली हाथी को मौत के कुएं से जिंदा बाहर निकाल लिया। जानकारी के मुताबिक हाथी को बचाने के लिए वन अधिकारियों ने जेसीबी मशीन मंगाया और कुएं की खुदाई करवाकर हाथी को बाहर निकलने के लिए बाकायदा रास्ता बनवाया। जिससे हाथी बाहर निकला और इस तरह से उसकी जान बची।

हाथी के रेस्क्यू करने का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुएं में गिरा हाथी जान बचाने के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है और वन विभाग की टीम के साथ मौके पर मौजूद ग्रामिण उसे बचाने के लिए काफी मशक्कत कर रहे हैं। लाख प्रयासों के बाद भी जब हाथी कुए से बाहर नहीं आ पाता है तो अंत में वन अधिकारी जेसीबी मंगवाकर कुएं की खुदाई का फैसला करते हैं।

Happy ending ! Forest officials rescue wild elephant from well in Chittoor of #AndhraPradesh. pic.twitter.com/Dn4FDdKzB2