VIDEO: डीके शिवकुमार के कार्यक्रम में ANI के रिपोर्टर ने PTI की महिला पत्रकार को थप्पड़ मारे और गालियां दीं, वीडियो वायरल

नई दिल्ली: गुरुवार को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के एक प्रेस कार्यक्रम के दौरान समाचार एजेंसी एएनआई (एशियन न्यूज इंटरनेशनल) के एक पुरुष पत्रकार ने समाचार एजेंसी पीटीआई (प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया) की एक महिला पत्रकार को थप्पड़ मारा और कथित तौर पर गालियां दीं।

पुरुष पत्रकार द्वारा महिला पत्रकार को दो थप्पड़ मारने का वीडियो पीटीआई ने एक ट्वीट में साझा किया था। इस घटना की पीटीआई ने कड़ी निंदा की और कहा कि संगठन अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाएगा। पीटीआई के मुताबिक, यह घटना बेंगलुरु में एक प्रेस इवेंट में हुई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुरुष रिपोर्टर तीखी बहस के बाद महिला रिपोर्टर को दो थप्पड़ मार देता है।

VIDEO | Abominable behaviour by ANI ( @ANI ) reporter who physically assaulted and verbally abused with sexual expletives a young PTI female reporter at a press event ( @DKShivakumar @DKSureshINC ) in Bengaluru today. Does ANI ( @smitaprakash ) condone such behaviour by its staffer?… pic.twitter.com/kZhz8MleoC

पुरुष पत्रकार की हरकत से हैरान आसपास के लोग रिपोर्टर से भिड़ गए और उसे रोक दिया, जबकि महिला पत्रकार हैरान रह गई। वहीं घटना का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य खुशबू सुंदर ने एनएनआई से पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मैं उस पुरुष पत्रकार के व्यवहार की कड़ी निंदा करती हूं जो आज बेंगलुरु में पीटीआई की महिला पत्रकार के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करते हुए देखा गया है। मैं चाहती हूं कि स्मिता प्रकाश (एएनआई की प्रमुख) तुरंत कार्रवाई करें।"

I vehemently condemn the behavior of the male journalist who is seen physically and verbally abusing the PTI female journalist in Bengaluru today. Want @smitaprakash to take action immediately. https://t.co/6FTDCjc1GE