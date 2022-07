Video: स्कूल में पढ़ने वाली 5-6 लडकियां अचानक जोर-जोर से चिल्लाकर रोने लगी, क्या यह कोई बीमारी है या भूत-प्रेत का साया?

Highlights उत्तराखंड के एक स्कूल में लड़कियों द्वारा चिल्लाने और रोने का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि छात्राएं बेहोश भी हो जा रही है जिसे मास हिस्टीरिया भी बताया जा रहा है। जांच के बाद डॉक्टरों ने इन्हें घर में रहने की सलाह दी है तो स्थानियों ने इसे देवी-देवता से भी जोड़ा है।

देहरादून: उत्तराखंड के बागेश्वर के रैखोली में एक जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के अचनाक जोर-जोर से चिल्लाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में यह देखा जा रहा है कि एक नहीं कई लड़कियां एक साथ चिल्ला रही है और उन में से कुछ जमीन पर लेट कर रो भी रही है। वहां स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों ने भी इस घटना का वीडियो बनाया है।

इस तरीके से लड़कियों के चिल्लाने और रोने को जहां एक तरफ इसे मास हिस्टीरिया बताया जा रहा है, वहीं स्थानीयों लोग इसे धर्म से जोड़कर देख रहे है। ऐसे में वीडियो वायरल होने और मामले की खबर मिलते ही प्रशासन की एक टीम ने स्कूल का दौरा भी किया है। मामले को लेकर प्रशासन की टीम ने टीचर्स और लड़कियों से भी बात की है।

यह घटना बागेश्वर के रैखोली में एक जूनियर हाई स्कूल का है जहां पर कक्षा 8वीं की 5-6 छात्राएं को इस तरीके से चिखते-चिल्लाते हुए देखा गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखा जा रहा है कि एक स्कूल की लड़कियां कक्षा के बार जोर-जोर से चिल्ला रही है और फिर रो रही है। इसके बाद वे बेहोश भी हो जाती है।

Few students in a govt school in Bageshwar dist of #Uttarakhand on Wednesday suddenly started screaming and shouting. Some beleieve it's a "mass hysteria" phenomenon. A team of doctors will visit school today. pic.twitter.com/htsFjrcC0Y