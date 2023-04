उत्तर प्रदेश: लखनऊ में विशेष अतिथि बनकर रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने आई गाय, वीडियो वायरल

Highlights लखनऊ में गाय ने किया रेस्टोरेंट का उद्घाटन लखनऊ का ये रेस्टोरेंट पूरी तरह से ऑर्गेनिक भोजन परोसेगा

लखनऊ:उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक रेस्टोरेंट का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक गाय नए-नए रेस्तरां में विशेष अतिथि के रूप में पहुंची हुई है और उद्घाटन कर रही है।

इस दिलचस्प घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया खूब वायरल हो रहा है। 'ऑर्गेनिक फूड' यानी जैविक कृषि उत्पादों से बना भोजन मिलेगा। इस रेस्तरां का नाम "ऑर्गेनिक ओएसिस" है।

इस दौरान उद्घाटन समारोह में आए मेहमानों को पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ स्वागत किया गया और उन्हें स्वादिष्ट खाना भी परोसा गया।

#WATCH | Uttar Pradesh: A restaurant in Lucknow, 'Organic Oasis' that offers food made out of organic farming produce, was inaugurated by a cow. pic.twitter.com/YWcfKqJQcX