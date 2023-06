Photo: 2019 से गंगा आरती करने वाले लड़के ने निकाली नीट की परीक्षा, कहा-मैं हमेशा से बनना चाहता था डॉक्टर

Highlights इस साल 13 जून 2023 को नीट की परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा हो गई है। इस परीक्षा में यूपी के बदायूं ज‍िले के व‍िभू उपाध्‍याय ने भी परीक्षा को पास किया है। वह 2019 से लगातार गंगा आरती भी करता है और इसके लिए वह फेमस भी हो रहा है।

लखनऊ: यूपी के बदायूं ज‍िले में रहने वाले व‍िभू उपाध्‍याय ने नीट की परीक्षा को पास कर लिया है। परीक्षा पास किए विभु का यह कहना है कि वह बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहता है और इसलिए वह नीट की परीक्षा के लिए तैयारी करने लगा था। हालांकि विभु की तरह और भी लड़के इस परीक्षा में पास हुए है लेकिन इसकी बात ही अलग है।

विभु इस परीक्षा को पास करने के लिए फेमस नहीं हो रहा है बल्कि वह लोकप्रिय इस बात के लिए हो रहा है कि वह कई सालों से गंगा आरती करता है और ऐसे में उसने परीक्षा में अच्छा नंबर भी लाया है और पास भी हो गया है। लोग विभु के गंगा आरती वाली आदत को परीक्षा से जोड़कर देख रहे हैं और इसे लेकर तरह-तरह की बाते भी कर रहे हैं।

इस साल नीट की परीक्षा पास करने वाला व‍िभू उपाध्‍याय साल 2019 से गंगा आरती करता है और ऐसे में जब इसे सफलता मिली है तो लोग इसे गंगा आरती से जोड़ कर देख रहे है और इसकी खूब चर्चा भी कर रहे है। बता दें कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा नीट यूजी रिजल्ट 2023 की घोषणा मंगलवार 13 जून 2023 को हुई थी। इस साल यूपी के छात्र और छात्राओं ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है।

Badaun, Uttar Pradesh | Vibhu Upadhyay, who regularly performs Ganga Aarti clears the NEET exam



I have always wanted to become a doctor. I started preparing for NEET in the 9th class. So it was easy for me to qualify for the exam. I have been doing Ganga Aarti since 2019, I go… pic.twitter.com/m9qb2n3dx4