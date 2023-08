उत्तर प्रदेश: गाजियाबाद में आवारा कुत्तों के झुंड ने बच्चे को घेरकर किया हमला, डिलीवरी बॉय ने हिम्मत दिखाते हुए मासूम की बचाई जान

Highlights गाजियाबाद में कुत्तों के झुंड ने बच्चे पर किया हमला डिलीवरी बॉय ने बचाई बच्चे की जान घटना सीसीटीवी में कैद होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रही

गाजियाबाद: देश में कुत्ते के हमलों की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती है। एक के बाद एक कई शहरों में आवारा या पालतू कुत्तों के हमले ने लोगों को अपना शिकार बनाया है।

ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद से सामने आया है जहां एक सोसायटी में कुत्ते के झुंड ने अकेले बच्चे पर हमला कर दिया। घटना का रौंगटे खड़ा कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कुत्तों के हमले का यह वीडियो बेहद डरावना है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि हाउसिंग सोसायटी में करीब पांच आवारा कुत्तों ने बच्चे को घेर लिया है और उस पर हमला कर दिया है। हालांकि, इसी दौरान वहां से एक डिलीवरी बॉय गुजर रहा था जिसकी नजर बच्चे पर पड़ी। डिलीवरी बॉय ने हिम्मत दिखाते हुए कुत्तों के झुंड को वहां से भागया और बच्चे की जान बच गई।

बताया जा रहा है कि कुत्ते के हमले की घटना गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके की एक सोसायटी में हुई।

#UttarPradesh: This #viralvideo of #Ghaziabad is scary. A child was surrounded by 5 dogs. Scratched it several times. The child kept making noise. Then a delivery boy came, saved his life.#dogattack#streetdog#animalattack#wildanimal#india#viral#dogloverpic.twitter.com/k1WOwTpOtX