'भैया हेलमेट कहा है....', दो लड़कियों के इस वीडियो ने कटा दिया पुलिसवालों का ही चालान, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

गाजियाबाद: आम तौर पर पुलिस हेलमेट नहीं पहनने के लिए लोगों का चालान काटती नजर आती है। ऐसे में कई बार बगैर हेलमेट पहने जब कोई सड़क पर उतरता है तो पुलिस को देखते ही रास्ता बदलने या भागने की कोशिश करता है। कई बार तो हालात ऐसे बन जाते हैं कि पुलिसवाले पीछा करते हैं और वाहन को जब्त तक करने की कार्रवाई करते हैं।

हालांकि सोशल मीडिया पर अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जब बगैर हेलमेट पहने बाइक पर सवार दो पुलिसवाले ही भागते नजर आ रहे हैं। वीडियो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का है।

इस वीडियो में नजर आता है कि बगैर हेलमेट पहने दो पुलिसवाले बाइक पर जा रहे हैं। इसी दौरान स्कूटी पर सवार दो लड़कियां पीछे से आती हैं और उनसे हेलमेट के बारे में पूछने लगती है और रोकने की कोशिश करती हैं। फिर क्या था दोनों पुलिसवाले बचकर भागने की कोशिश करते नजर आए। लड़कियां स्कूटी से पीछा करते हुए वीडियो भी मोबाइल कैमरे से शूट कर रही थीं। इसे देख इन पुलिसवालों ने बचने के लिए अपनी बाइक तेज कर दी। साथ ही हूटर और सायरन भी बजाने लगे।

This is UP police, here cops are breaking traffic rules by not wearing a helmet



Two girls are chasing them and asking where is your helmet?



It looks like no one follow rules in Uttar Pradesh, not even police



Reminder: CM of this state is Yogi Adityanathpic.twitter.com/puTmzhjF9w