यूपी: बंदरों से खेतों को बचाने के लिए किसानों ने खरीदा भालू का पोशाक, जानवर बन ऐसे वानरों को डरा रहे किसान

Highlights यूपी में बंदरों ने काफी आंतक मचा रखा है। बंदरों से अपने खेत को बचाने के लिए किसान नए नए रास्ते अपना रहे है। वे उन्हे डराने के लिए भालू का पोशाक भी खरीदा है।

लखनऊ:उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक अनोखी घटना सामने आई है। यहां पर किसानों ने एक भालू का पोशाक खरीदा है और वे इसे पहेन कर खेतों में बैठ रहे है। दरअसल, यहां के किसान बंदरो से काफी परेशान हो गए है और वे इनकी फसल बर्बाद न कर दे, इसलिए उन लोगों ने यह तरकीब निकाली है।

भारी मात्रा में पेड़ों के कटे जाने के कारण आजकल बंदर खेत, गांव व कस्बे की ओर रूख कर रहे है जिससे लोगों का काफी परेशानी हो रही है। ये बंदर लोगों के खेतों को बर्बाद कर दे रहे है तो कई लोगों के घरों पर भी हमला कर वहां से खाने पीने के सामान उठा ले जा रहे है।

न्यूज एजेंसी पर जारी तस्वीरों में यह देखा गया है कि एक किसान भालू का पोशाक पहने हुए खेतों में बैठा हुआ है। यही नहीं इस किसान के कई और फोटो सामने आए हैं जिसमें वह पोशाक में कभी खेतों में बैठा नजर आया है तो कभी उसे खेतों में खड़ा देखा गया है। बता दें कि इस तरह से पोशाक से किसान अपने गन्ने के फसल को बंदरों द्वारा बर्बाद होने से बचा रहा है।

Uttar Pradesh | Farmers in Lakhimpur Kheri's Jahan Nagar village use a bear costume to prevent monkeys from damaging their sugarcane crop



