Watch: खली से पूछा गया उनका बर्थडे प्लान तो रोने लगे WWE के पूर्व रेसलर, यूजर्स की प्रतिक्रिया देख हंसी नहीं रोक पाएंगे आप

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर WWE के पूर्व रेसलर द ग्रेट खली का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो रोते हुए नजर आ रहे हैं। ट्विटर पर उनके इस वीडियो पर यूजर्स तरह-तरह की मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

दरअसल, वीडियो में खली से मीडियाकर्मियों की ओर मुस्कराते हुए बढ़ते हैं और हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करते हैं। इस बीच एक पत्रकार ने उनसे उनके जन्मदिन की योजनाओं के बारे में पूछा लिया। पत्रकार का सवाल सुनकर पहलवान को रोते हुए देखा गया। हालांकि यह ज्ञात नहीं है कि खली के रोने का कारण क्या है। अब सोशल मीडिया पर यूजर्स उनकी इस वीडियो क्लिप को उठाकर तरह-तरह के मीम्स बना रहे हैं।

उनकी इस वीडियो क्लिप को लेकर माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट पर मीम्स की बाढ़ आ गईष कई लोग खली की स्थिति के बारे में काफी चिंतित और सहानुभूति रखते हुए पूछा कि वह आखिरकार इतने भावुक क्यों हो गए। देखिए खली की इस वीडियो यूजर्स के मीम्स-

Khali might have heard that Dhoni will be retiring after IPL 2023 or 2024.