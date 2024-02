"मम्मी-पापा को बोलो, मुझे वोट दें, न माने तो खाना मत खाना, भूख हड़ताल कर देना", शिवसेना (शिंदे गुट) के विधायक संतोष बांगड़ ने बच्चों से कहा

Highlights शिवसेना (शिंदे गुट) के विधायक संतोष बांगड़ ने स्कूली बच्चों से कहा कि वो भूख हड़ताल करें विधायक बांगड़ ने कहा कि अगर माता-पिता उन्हें वोट न दें, दो बच्चे खाना न खाकर उनपर दबाव बनाएं कलमनुरी विधायक संतोष बांगड़ इसे पहले भी कई तरह के विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहे हैं

मुंबई: महाराष्ट्र में सत्ताधारी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के एक विधायक ने स्कूली बच्चों से यह कहकर एक विवाद खड़ा कर दिया है कि वो अपने माता-पिता से उन्हें वोट देने के लिए कहें, अगर वो नहीं मानते हैं तो दो दिनों तक खाना नहीं खाएं और भूख हड़ताल कर दें।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार कलमनुरी विधायक संतोष बांगड़ की टिप्पणी चुनाव आयोग द्वारा चुनाव संबंधी गतिविधियों में बच्चों के इस्तेमाल के खिलाफ निर्देश जारी करने के एक हफ्ते से भी कम समय के भीतर आई है।

वायरल वीडियो में बांगड़ स्कूली बच्चों से कहते नजर आ रहे हैं, "अगर आपके माता-पिता अगले चुनाव में मुझे वोट नहीं देते हैं, तो दो दिन तक खाना मत खाना।" यह वीडियो तब शूट किया गया जब उन्होंने हिंगोली जिले के एक जिला परिषद स्कूल का दौरा किया।

Viral | Shivsena (Shinde) MLA Santosh Bangar from Kalamnuri, Hingoli advising school children to go on a two day hunger strike, to force their parents to vote for him!! pic.twitter.com/2NpkH7l5ZJ