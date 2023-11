Tamil Nadu: किसान बेबस, खड़ी फसल पर आतंक ही आतंक, देखें वीडियो

Highlights सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है हाथियों के द्वारा किसान की फसल को नुकसान पहुंचाया गया वन विभाग से किसानों की गुहार, उनकी फसल का मुआवजा दिया जाए

तमिलनाडु: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में लोग चिल्ला रहे हैं और दूसरी तरफ हाथियों के द्वारा आतंक मचाया जा रहा है। 1 मिनट के इस वीडियो में हाथियों के द्वारा किसान की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। वीडियो तमिलनाडु के धर्मपुरी का है। यहां पांच जंगली हाथी कृषि भूमि में पहुंच गए। यहां पर खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया। जिससे किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है।

#WATCH | Tamil Nadu | Five wild elephants entered the agricultural land and damaged the crops in Dharmapuri, farmers requested the Forest Department to provide compensation for the damage to their crops caused by the wild elephants. pic.twitter.com/qoeGM5VojQ — ANI (@ANI) November 24, 2023

इधर हाथियों के द्वारा फसल बर्बाद होने के बाद से किसान बेबस हैं और वन विभाग से गुहार कर रहे हैं कि इस मामले पर संज्ञान लेते हुए उनकी फसल का मुआवजा दिलाया जाए। इस मामले पर डीएफओ अप्पाला नायडू ने कहा कि हम होगेनक्कल क्षेत्र में याचिका दायर करने और मुआवजा देने के लिए तुरंत कार्रवाई करेंगे। यदि कोई देरी होती है तो मुझे याचिका प्रस्तुत करें और मैं तत्काल राहत की व्यवस्था करूंगा।

DFO Appala Naidu tells ANI, "We will immediately take action to file a petition with the Hogenakkal area and pay compensation. If there is any delay, please submit petitions to me and I will arrange for immediate relief." — ANI (@ANI) November 24, 2023

एक के बाद एक चले आते हैं हाथी

एक मिनट 13 सेकंड के इस वीडियो में देखने को मिल रहा है कि एक हाथी एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ से अन्य बाकी हाथी खड़ी फसल की ओर आ रहे होते हैं। इधर, किसानों के द्वारा हाथियों को भगाने के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं। लेकिन, हाथियों से अपनी फसल को बचा नहीं पाते हैं। हालांकि, किसान वीडियो दूर से बनाते रहते हैं कि वन विभाग को इस पूरी घटना की वीडियो सबूत के तौर पर दे सकें।

वन विभाग का भरोसा लेंगे एक्शन

वन विभाग की ओर से किसानों को भरोसा दिलाया गया है कि उन्हें उनके नुकसान हुए फसल का मुआवजा दिलाया जाएगा। साथ ही भविष्य इस तरह की घटना न हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। अब देखना होगा कि हाथियों के द्वारा फसलों की बर्बादी का मुआवजा किसानों को कब तक मिल पाता है।

