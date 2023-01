दिवगंत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पालतू कुत्ते का निधन, फैंस ने व्यक्त किया दुख, देखें

Highlights दिवगंत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पालतू कुत्ते फज का निधन हो गया है। उनकी बहन प्रियंका सिंह ने मंगलवार की तड़के सुबह ट्विटर पर खबर साझा की। उन्होंने ब्लैक लैब्राडोर के साथ सुशांत और फज की तस्वीर के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की।

मुंबई: दिवगंत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पालतू कुत्ते फज का निधन हो गया है। उनकी बहन प्रियंका सिंह ने मंगलवार की तड़के सुबह ट्विटर पर खबर साझा की। उन्होंने ब्लैक लैब्राडोर के साथ सुशांत और फज की तस्वीर के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की। दिवंगत अभिनेता के फैंस ने पालतू कुत्ते की मौत पर दुख व्यक्त किया लेकिन इसके साथ ही फिन्स ने यह भी कहा कि फज अब सुशांत के साथ "स्वर्ग" में मिल गया होगा।

सुशांत की बहन प्रियंका ने मंगलवार तड़के सुबह ट्वीट करते हुए लिखा, "इतना लंबा फज! आप अपने मित्र के साथ स्वर्ग में मिल गए...जल्द ही मिलना होगा! तब तक....मन बहुत उदास है।" सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। तब से उनके मामले की गुथी सुलझ नहीं पाई है कि आखिर उनका निधन कैसे हुआ।

So long Fudge! You joined your friend’s Heavenly territory… will follow soon! Till then… so heart broken 💔 pic.twitter.com/gtwqLoELYV — Priyanka Singh (@withoutthemind) January 16, 2023

ऐसे में मुंबई पुलिस के बाद सुशांत सिंह राजपूत का मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। बाद में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने फिल्म इंडस्ट्री में कथित ड्रग सप्लाई रैकेट की कुछ व्हाट्सएप चैट के आधार पर जांच शुरू की थी। एनसीबी ने बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती समेत कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। इनमें से ज्यादातर अब जमानत पर बाहर हैं।

