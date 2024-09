VIDEO: ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट ने महिला टीचर को किया प्रपोज, पूछा आपकी शादी हुई है?, देखें वायरल वीडियो

Highlights Student proposed to female teacher in online class: ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट ने महिला टीचर को किया प्रपोज Maam I love you Will you marry me?: छात्र ने महिला टीचर को किया प्रपोज, देखें वायरल वीडियो

Student proposed to female teacher in online class: स्कूल और कॉलेज में ऑनलाइन क्लास में कुछ स्टूडेंट अक्सर कुछ न कुछ मस्ती जरूर करते नजर आते हैं, ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सामने महिला टीचर नजर आ रही होती है और एक स्टूडेंट अपनी टीचर से उसका मैरिड स्टेटस पूछता है। इसके बाद वो स्टूडेंट सीधा ही टीचर को प्रपोज कर देता है। इसके बाद आप वीडियो में देखेंगे की पहले तो टीचर ये सुनकर चौंक जाती है फिर अपने आप को संभालते हुए बड़े ही आराम और शांति से उस स्टूडेंट को समझाती है। वहीं सोशल मीडिया पर यूजर्स कमेंट में इस स्टूडेंट की हरकत को बेहद शर्मनाक और फूहड़ बता रहे हैं, आप का क्या कहना है इस स्टूडेंट के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर tv1indialive नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है।

English summary :

Student proposed to female teacher in online class asked are you married? video goes viral on social media

