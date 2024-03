Cheetah Mother Gamini: बधाई हो बधाई, खुशी का कोई अंत नहीं है, एक साथ छह शावक का जन्म, अफ्रीकी मादा चीता 'गामिनी' किया धमाल

Highlights यह पांच नहीं, बल्कि छह शावक हैं! मंत्री ने चीता गामिनी के छह शावकों के चित्र भी साझा किए। चीतों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है, जिसमें 14 शावक भी शामिल हैं।

Cheetah Mother Gamini: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने सोमवार को कहा कि अफ्रीकी मादा चीता 'गामिनी' ने मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में पांच नहीं बल्कि छह शावकों को जन्म दिया है। 10 मार्च को यादव ने जानकारी साझा की थी कि पांच वर्षीय मादा चीता ने कुनो नेशनल पार्क में पांच शावकों को जन्म दिया है। सोमवार सुबह अपने आधिकारिक ‘एक्स’ अकाउंट पर एक पोस्ट में यादव ने कहा, "गामिनी की विरासत आगे बढ़ रही है! खुशी का कोई अंत नहीं है: यह पांच नहीं, बल्कि छह शावक हैं! गामिनी से पांच शावकों के जन्म की खबर के एक सप्ताह बाद यह अब पुष्टि हो गई है कि दक्षिण अफ्रीकी चीता मां गामिनी ने छह शावकों को जन्म दिया है, जो पहली बार मां बनने वाली मादा चीता के लिए एक तरह का रिकॉर्ड है।"

#WATCH | A week after the news of five cubs born to Gamini, it is now confirmed that Gamini, the South African cheetah mother, has given birth to six cubs, a record of sorts for a first-time mother.



