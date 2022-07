'हर-हर मोदी, घर-घर मोदी' के नारे के बीच लोग उछालते रहे फूलों की पंखुड़ियां, बाबा की नगरी देवघर में प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो, देखें वीडियो

Highlights लोगों ने प्रधानमंत्री का जबर्दस्त स्वागत किया. लोगों ने 'हर-हर मोदी, घर-घर मोदी' के नारे भी लगाए. एयरपोर्ट से बाबाधाम की दूरी करीब 11.50 किमी है.

देवघरः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड में देवघर एयरपोर्ट समेत 16,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का सौगात देने के बाद बाबा की नगरी देवघर में रोड शो किया. लोगों ने प्रधानमंत्री का जबर्दस्त स्वागत किया. इस दौरान लोगों ने 'हर-हर मोदी, घर-घर मोदी' के नारे भी लगाए.

इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी थी. देवघर एयरपोर्ट से लेकर बाबा मंदिर तक सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ तीखी धूप में भी प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने को आतुर दिखी. कड़ी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया.

