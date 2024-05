Sambhal News: भीषण गर्मी में चारों तरफ आग जलाकर तपस्या कर रहे थे 70 वर्षीय पागल बाबा, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर!

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 27, 2024 11:01 AM

Sambhal News: पागल बाबा की रविवार को अचानक तबीयत खराब हो गई जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने उन्हें जिला अस्पताल ले जाने की कोशिश की लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई।

file photo