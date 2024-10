VIDEO: दिल्ली के सदर बाजार का बुरा हाल, दिवाली खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़, महिलाओं संग धक्का-मुक्की, देखें वीडियो

Highlights Sadar Bazar Viral Video: दिल्ली के सदर बाजार का वीडियो हुआ वायरल Delhi Sadar Bazar Video: दिल्ली के सदर बाजार में भारी भीड़, देखें वीडियो

Sadar Bazar Viral Video: त्योहारों का सीजन आते ही बाजारों में भारी-भीड़ देखने को मिल रही है, ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें दिल्ली के सदर बाजार में भारी भीड़ नजर आ रही है। 1 मिनट 39 सेकंड के इस वीडियो में आप 42 सेकंड पर देख सकते हैं की सदर बाजार में पैर रखने की भी जगह नहीं है और लोग एक दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने में लगे हुए हैं। वहीं स्ट्रीट वेंडर्स का भी बुरा हाल है लोग उनके सामन पर पैर रख रहे हैं, ये वायरल वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @PTI_News के पेज से अपलोड किया गया है।

VIDEO | Delhi's Sadar Bazar is witnessing huge rush of people ahead of Diwali.#Diwalipic.twitter.com/f5Npq88qRw