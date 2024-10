Rohit Sharma Video Viral: सोशल मीडिया पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो में कप्तान रोहित शर्मा के साथ भारतीय महिला टीम की कुछ खिलाड़ी नजर आ रही हैं। वायरल वीडियो में रोहित शर्मा के साथ भारतीय महिला टीम की कप्‍तान हरमप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्ज नजर आ रही हैं। ये वीडियो एक ऐड शूट का लग रहा है इस वीडियो में महिला खिलाड़ी प्लेन के अंदर बैठी हुई हैं और इसके बाद तीनों महिला खिलाड़ी रोहित शर्मा के साथ बातचीत करती हैं और उनसे हाथ मिलाती हैं। वहीं रोहित शर्मा महिला टीम को कुछ टिप्स भी देते नजर आ रहे हैं, वीडियो के बैकग्राउंड में 'चक दे इंडिया' गाना चल रहा है। आप को बता दें आज टीम इंडिया की महिला टीम दुबई में न्यूजीलैंड के साथ टी20 वर्ल्ड कप का मैच खेलने जा रही है, रोहित शर्मा के साथ टीम इंडिया के फैंस महिला टीम को बधाई दे रहे हैं।

