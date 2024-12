Highlights VIDEO: उल्टा बैठकर चलाया स्कूटर, पुलिस ने लगाई क्लास, देखें वायरल वीडियो

Scooty Stunt Video: सोशल मीडिया पर आपने मोटरसाइकिल के कई स्टंट देखे होंगे लेकिन आपने स्कूटर से स्टंट करते किसी को शायद नहीं देखा होगा। वायरल वीडियो में एक शख्स स्कूटर पर उल्टा बैठकर स्टंट दिखा रहा है। शख्स स्कूटर पर उल्टा बैठकर काफी दूर तक स्कूटर को चला रहा है और इस दौरान शख्स खड़ा हुआ है। स्टंट बाज ऐसा करके सड़क पर और लोगों की जान को भी जोखिम में डाल रहा है। पुलिस ने भी एक वीडियो शेयर किया है जिसमें शख्स लोगों से अपने गलती की माफी मांग रहा है और किसी को भी ऐसा स्टंट करने से मना कर रहा है।

A 42-YEAR-old former Bollywood #stuntman, Ibrahim Shaikh, has been booked for rash driving and fined R2,000 by #MBVV_police for performing a dangerous ‘switchback stunt’ on his recently purchased scooter earlier this month on a busy stretch of #MiraRoad.



