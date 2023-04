Video: पीएम मोदी ने पियानो बजाती बच्ची का वीडियो किया शेयर, कहा- यह वीडियो सभी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है

Highlights वीडियो शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, यह वीडियो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है बच्ची की प्रतिभा ने सोशल मीडिया यूजर्स को मंत्रमुग्ध कर दिया शेयर किए जाने के बाद से वीडियो को 1.2 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है

Viral Video: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव रहते हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने कन्नड़ गीत पल्लवगला पल्लवीयली गा रही एक महिला के साथ पियानो बजाते हुए एक छोटी बच्ची के वायरल वीडियो को ट्विटर पर साझा किया है। वहीं बच्ची की प्रतिभा ने सोशल मीडिया यूजर्स को मंत्रमुग्ध कर दिया है।

वीडियो को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने ट्विटर लिखा, "यह वीडियो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। असाधारण प्रतिभा और रचनात्मकता। शालमली को शुभकामनाएं!" वीडियो में छोटी बच्ची शालमली को बेड पर अपने सामने पियानो लिए बैठे देखा जा सकता है। जल्द ही एक महिला, जो उसकी माँ प्रतीत होती है, कन्नड़ गीत पल्लवगला पल्लवीयली से एक पंक्ति गाती है, जिसमें लड़की पूरी तरह से वाद्य पर धुन बजाती है।

This video can bring a smile on everyone’s face. Exceptional talent and creativity. Best wishes to Shalmalee! https://t.co/KvxJPJepQ4 — Narendra Modi (@narendramodi) April 25, 2023

महिला गाने की कुछ और पंक्तियां गाती है और शालमली फिर से पियानो पर खूबसूरती से धुन बजाती है। वीडियो के अंत में वह महिला के साथ कुछ पंक्तियां भी गाती हैं। शेयर किए जाने के बाद से वीडियो को 1.2 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है और प्रतिक्रियाओं का अंबार लग गया है। पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट किया, "वह असाधारण है! भाग्यशाली माता-पिता के पास इतनी शानदार बेटी है। वास्तव में अद्भुत है।"

She’s exceptional! Lucky parents to have such a wonderful daughter. Truly amazing 🥰 ❤️ — Linda Newmai 🇮🇳 (@lindanewmai) April 25, 2023

एक अन्य यूजर ने लिखा, "यह हमारे पीएम की ओर से एक अच्छा संकेत है। कृपया एक सप्ताह में ऐसे 1-2 वीडियो चुनते रहें। राष्ट्र इसे पसंद करेगा।"

This is a nice gesture from our PM. Pl keep picking 1-2 such videos in a week. Nation would love this. — KaashSeAkash (Akash Gupta) (@akashthematrix) April 25, 2023

तीसरे ने लिखा, "यह प्यारी कितनी धन्य है, हमारे सम्मानित कर्मयोगी से प्रशंसा के शब्द पाकर।"

How blessed this cutie is, to get words of appreciation from our respected karmayogi. — Hariharan (@shariharan76) April 25, 2023

वहीं चौथे यूजर ने लिखा"ओएमजी इस लड़की को एक पुरस्कार दे दो! वह बेहद खूबसूरत और प्रतिभाशाली है!"

Omg give this girl an award! She is insanely beautiful and talented! — Jena (@crazy_jena) April 25, 2023

