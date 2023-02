VIDEO: फिजिक्स वाला के स्टाफ ने छात्र के साथ किया बुरा बर्ताव- दिया धक्का, वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई

Highlights एडटेक फिजिक्स वाला का एक वीडियो सामने आया है। वायरल इस वीडियो में स्टाफ मेंमर को कथित तौर पर छात्र को धक्का देते हुए देखा गया है। घटना के सामने आने के बाद शीर्ष प्रबंधन द्वारा कार्रवाई की गई है।

जयपुर: एडटेक फिजिक्स वाला का एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें केंद्र के स्टाफ द्वारा कथित तौर पर बच्चे को धक्का देते और उनके साथ सही से बर्ताव नहीं करते हुए देखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह घटना राजस्थान के कोटा का बताया जा रहा है।

दावा किया जा रहा है कि कथित तौर पर फिजिक्स वाला के स्टाफ मेंमर का बच्चे के साथ किसी बात का विवाद हुआ था और इसके बाद यह घटना घटी है। ऐसे में घटना के सामने आने के फिजिक्स वाला के शीर्ष प्रबंधन द्वारा कार्रवाई भी करने की बात सामने आई है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखा गया है कि एक जगह पर कुछ बच्चे और फिजिक्स वाला के स्टाफ खड़े है और इतने में कथित तौर पर एक स्टाफ द्वारा छात्र को धक्का दिया जा रहा है। वीडियो के अनुसार, स्टाफ मेंमर द्वारा बच्चे के सीने में हाथ देते हुए धक्का देकर आगे ढकेला जा रहा है। इसके बाद स्टाफ मेंमर द्वारा काफी तेज आवाज में बोला जा रहा है।

Terrible...



PhysicsWallah (PW) management team allegedly manhandled a learner when he raised a dispute at their Kota Centre regarding teacher quality pic.twitter.com/otflaJwfUV