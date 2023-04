Watch: मुंबई एप्पल स्टोर के उद्घाटन पर एक खास तोहफा लेकर पहुंचा शख्स, गिफ्ट देख हैरान रह गए सीईओ टिम कुक

Highlights मुंबई में आज एप्पल का पहला और नया स्टोर खुला है। इसका उद्घाटन कंपनी के सीईओ टिम कुक ने की है। इस दौरान एक शख्स बहुत ही खास तोहफा लेकर पहुंचा था जिसे देख टिम हैरान रह गए थे।

मुंबई: सोशल मीडिया पर एप्पल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो एप्पल के नए स्टोर के उद्घाटन के समय का है। इस दौरान एप्पल के सीईओ टिम कुक को एक अंजान शख्स ने एक तोहफा दिया जिसे देख टिम हैरान रह गए। टिम तोहफे को देख इतना खुश हुए कि वे उस शख्स को गले लगा लिया और उसके साथ फोटो भी खींचवाई है।

दरअसल, मुंबई में आज एप्पल ने एक नई शुरुआत की है और कंपनी ने भारत में सबसे पहले एप्पल स्टोर का उद्घाटन किया है। इस दौरान कंपनी के सीईओ टिम कुक ने स्टोर के उद्घाटन पर आए लोगों से मिले और उनके साथ फोटो भी खींचवाई है। इसी दौरान यह शख्स भी वहां आया और टिम के लिए एक खास तोहफा लेकर आया जिसे देख टिम अपने आप को संभाल नहीं पाए थे।

न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा जारी वीडियो में यह देखा गया है कि मुंबई में एप्पल स्टोर के उद्घाटन के समय एक अंजान शख्स टिम कुक के लिए एक अनोखा तोहफा लेकर आता है। यह तोहफा कोई मामूली सामान नहीं था बल्कि यह एक पुराना मैकिंटोश क्लासिक मशीन था। यह एप्पल द्वारा तैयार किया हुआ सबसे पुराना कंप्यूटर था जो अब कोई इसे इस्तेमाल नहीं करता है। इस मशीन को एप्पल द्वारा तैयार किया गया है था और इसे अक्टूबर 1990 से सितंबर 1992 तक एप्पल इसे मार्केट में बेचा था। उस समय इसकी कीमत 1000 डॉलर (यानी आज इसकी कीमत करीब 82 हजार रुपए) थी।

