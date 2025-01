Highlights VIDEO: ट्रेन में बाथरूम जाने के लिए स्पाइडर मैन बना शख्स, महाकुंभ जा रही ट्रेन का ऐसा हाल!, देखें वायरल वीडियो

Passenger Struggling to go to the Bathroom in MahaKumbh Train: महाकुंभ पर्व पर देश में ट्रेन, बसों और सड़कों पर भारी भीड़ है। लोग प्रयागराज जाने के लिए अलग-अलग रास्तों से आ रहे हैं, ऐसे में ट्रेन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स बाथरूम जाने के लिए बड़ी मशक्कत करता नजर आ रहा है। यूजर्स शख्स को देसी स्पाइडर मैन बता रहे हैं ट्रेन यात्रियों से पूरी तरह भरी हुई है और शख्स ऊपर की सीटों पर पैर रखकर आगे बढ़ रहा है। वीडियो के ऊपर लिखा हुआ है, महाकुंभ 2025, मौनी अमावस्या। वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर dixitabhiofficial नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है।

Passenger struggling to go to the bathroom in MahaKumbh train, video viral on social media

