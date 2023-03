VIDEO: भूकंप के तेज झटकों से डर कर न्यूज चैनल से भागे स्टाफ लेकिन टीवी पर लाइव खबरें पढ़ता रहा एंकर, वायरल हुआ क्लिप

Highlights सोशल मीडिया पर एक क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है। क्लिप में एक पाकिस्तानी एंकर को भूकंप के दौरान खबर पढ़ते हुए देखा गया है। वीडियो में स्टूडियो के अन्य स्टाफ को भागते हुए देखा गया है लेकिन एंकर अपनी जगह पर बैठा ही रहता है।

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक कथित पाकिस्तानी न्यूज एंकर का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसे मंगलवार को आए तेज भूकंप के दौरान लाइव शो करते हुए देखा गया है। ऐसे में भूकंप के जोरदार झटके महसूस करने के बावजूद भी एंकर अपनी जगह से हिला तक नहीं और लाइव रिपोर्टिंग करता रहा। यही नहीं रिपोर्टिंग के दौरान उसे जरा भी घबराते और डरते हुए नहीं देखा गया है।

आपको बता दें कि मंगलवार को आए अफगानिस्तान (Afghanistan) के हिंदू कुश क्षेत्र में भूंकप के तेज झटके महसूस किए गए है। इस भूकंप के झटके न केवल पाकिस्तान बल्कि भारत में भी महसूस किए गए है।

वायरल हो रहे इस 31 सेकेंड के वीडियो में यह देखा गया है कि कथित तौर पर पाकिस्तान के पेशावर में एक न्यूज एकंर लाइव रिपोर्टिंग कर रहा है और इस दौरान वहां शक्तिशाली भूकंप आ जाता है। ऐसे में भूकंप के तेज झटकों से न्यूज स्टूडियो हिलने लगता है और कैमरे के पीछे दिखाई दे रही कई टीवी स्क्रीन हिलने लगती है।

Pashto TV channel Mahshriq TV during the earthquake. Bravo anchor continued his live program in the ongoing earthquake.



#earthquake#Peshawarpic.twitter.com/WC84PAdfZ6