Video: अखाड़ा बना पाकिस्तानी टीवी डिबेट शो, पीएमएल-ए और पीटीआई नेताओं के बीच जमकर चले लात, घूंसे और थप्पड़

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के टेलीविज़न समाचार कार्यक्रम अक्सर ऐसी सामग्री पेश करते हैं जो मनोरंजक और अनोखी दोनों हो सकती है, जो अक्सर भारत में दर्शकों का ध्यान आकर्षित करती है। हालाँकि, इस बार, एक अभूतपूर्व घटना सामने आई जब विरोधी राजनीतिक दलों के नेता टेलीविजन पर लाइव तीखी झड़प में शामिल हो गए। यह टकराव शारीरिक हिंसा तक बढ़ गया, जिसमें दोनों प्रतिभागी आपस में झगड़ने लगे और अच्छी-अच्छी गालियाँ देने लगे।

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनेटर अफनान उल्लाह खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) से जुड़े एक प्रमुख व्यक्ति शेर अफजल खान मारवात के बीच शारीरिक विवाद सामने आया, जो डिबेट के दौरान हुआ। यह विवाद तब भड़का जब अफनान उल्लाह ने प्रसारण के दौरान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अपशब्द कह दिए।

जब अफनान ने इमरान खान के बुरा-भला कहा तो गुस्से में आकर, मारवात ने अफनान उल्लाह खान को एक थप्पड़ मार दिया। इसके बाद, पीएमएल-एन सीनेटर ने कथित तौर पर पीटीआई वकील को अपने वश में कर लिया, उसे जमीन पर गिरा दिया, और जब तक चालक दल ने हस्तक्षेप नहीं किया, तब तक उसे लात और मुक्कों से मारते रहे। लड़ाई का वीडियो भारत में वायरल हो गया है, लोग वीडियो को शेयर कर रहे हैं और इस पर हंस रहे हैं।

It always ends with South Asia’s favorite abuse. Pakistan TV. https://t.co/EVNfSvegyj— Smita Prakash (@smitaprakash) September 28, 2023