New Delhi Railway Station: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का लुक देख हो जाएंगे हैरान, मॉल या एयरपोर्ट से कम नहीं, तस्वीरें वायरल

Highlights भारत का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक स्टेशन बन जाएगा। डिज़ाइन रेल मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किया गया था। रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने दिल्ली छावनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए प्रस्ताव के लिए आमंत्रित किया था।

नई दिल्लीःभारत के सबसे पुराने, व्यस्ततम और सबसे प्रतिष्ठित रेलवे स्टेशनों में से एक भारत की राजधानी के मध्य में स्थित नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के प्रस्तावित डिजाइन को साझा किया है।

भारतीय रेलवे यात्रियों को एक बेहतर यात्रा अनुभव देने के लिए 'विश्व स्तरीय' सुविधाओं के साथ पूरे भारत में प्रमुख स्टेशनों का पुनर्विकास कर रहा है। रेल मंत्रालय ने आज ट्विटर पर तस्वीरें साझा कीं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अत्याधुनिक मॉडल की तस्वीरों को साझा किए जाने के कुछ घंटों के भीतर 17,000 से अधिक लाइक्स मिले।

कई लोगों ने टिप्पणी भी की। रेलवे स्टेशन का मॉडल किसी मॉल या विश्व स्तरीय एयरपोर्ट जैसा दिख रहा है। रेलवे द्वारा प्रस्तावित इस डिजाइन को काफी लोग पसंद कर रहे हैं। रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर लिखा की- एक नए युग की शुरुआत करने जा रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए प्रस्तावित डिजाइन...

Marking a New Era: Proposed design of the to-be redeveloped New Delhi Railway Station (NDLS). pic.twitter.com/i2Fll1WG59