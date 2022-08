170 किलोमीटर लंबा और बस 200 मीटर चौड़ा, रहेंगे 90 लाख लोग! रेगिस्तान में बन रहा दुनिया का सबसे अद्भुत शहर

Highlights सऊदी अरब में बनने वाली लाइन 170 किमी लंबा वर्टिकल शहर होगा जिसकी चौड़ाई होगी केवल 200 मीटर। मीडिया रिपोर्टस की मानें तो नियोम के पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। ये वर्टिकल शहर दोनों ओर से शीशी की ऊंची दीवारों से घिरा होगा।

नई दिल्लीछ आप जब भी लाइन शब्द सुनते हैं तो आपके जहन में रेखा, पंक्ति या तार जैसी कोई चीज आती होगी। एक लाइन सऊदी अरब भी बना रही है लेकिन ये लाइन आपकी कल्पना से बिल्कुल परे है। सऊदी अरब में बनने वाली ये लाइन दरअसल 170 किमी लंबा वर्टिकल शहर होगा जिसकी चौड़ाई होगी केवल 200 मीटर। इसको नियोम 'द लाइन सिटी' (NEOM- The Line) नाम दिया गया है। ये अजूबा शहर कैसे बसेगा, कितने घर होंगे, कब तक ये बन कर तैयार होगा, इसे बनाने का मकसद क्या है, आइए जानते हैं सब कुछ...

'द लाइन सिटी' दुनिया का पहला ऐसा शहर होगा जो एक ही सीधी लाइन में बसा होगा। एक ऐसा शहर जिसमें अत्याधुनिक सुविधाए होंगी लेकिन न तो प्रदूषण होगा, कोई गाड़ियां नहीं होंगी और कार्बन उत्सर्जन शून्य होगा। 'नियो' का मतलब नया होता है जबकि 'म' से मुस्तकबिल यानी भविष्य का अरबी शब्द इन दोनों को मिलकर नए भविष्य का सपना देखते हुए 29 जुलाई को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के डिजाइन को दुनिया के सामने रखा।

नियोम 'द लाइन सिटी' नाम के इस प्रोजेक्ट को पहाड़ी रेगिस्तान में बनाया जाएगा जहां न पीने का पानी है न पेड़ की छाया। दुनिया के सामने रखे गए नियोम प्रोजेक्ट के बारे में जो जानकारी अब तक सऊदी अरब की तरफ से सामने आई है उसके मुताबिक ये एक वर्टिकल शहर होगा। हालांकि अब तक ऐसा कोई वर्टिकल शहर दुनिया में नहीं बसा है। वर्टिकल बनी दिवारों से घिरे इस शहर की खासियत ये भी होगी कि ये दिवारें शीशे की बनी होंगी। जिसकी ऊंचाई 500 मीटर रहेगी। इस शहर में 90 लाख लोग रह सकते हैं।

अजूबे जैसा शहर बिना किसी सड़क और गाड़ियों के होगा। हालांकि हाई स्पीड ट्रेन जरूर होगी जो लोगों को सिर्फ 20 मिनट के अंदर शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक पंहुचा देगी। ये शहर पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा और जीरो कार्बन एमीशन वाला शहर होगा। बताया जा रहा है कि इस शहर को बनाने में 500 बिलियन डॉलर का खर्च आएगा। इस शहर का क्षेत्रफल 26,500 वर्ग किमी होगा और इसके 2025 तक पूरे होने की उम्मीद है। ये शहर यूएई के तबूक के पास बसाया जा रहा है जिसके एक तरफ गल्फ ऑफ अकाबा है तो दूसरी तरफ रेड सी नियोम से 5 किमी दूर मिस्र का शहर है जो एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट के रूप में पहले ही विकसित हो चुका है।

