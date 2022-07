Highlights नासा के सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलिस्कोप जेम्स वेब ने जारी की पहली रंगीन तस्वीर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस रंगीन तस्वीर को लेकर व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में किया खुलासा। नासा कुछ और ऐसी ही तस्वीर जारी करने वाला है, ये तस्वीरें गहरे अंतरिक्ष के रहस्यों से पर्दा उठाएंगी।

वॉशिंगटन: अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलिस्कोप जेम्स वेब से ली गई पहली रंगीन फोटो र‍िलीज की गई है। ये अब तक की ब्रह्मांड की सबसे हाई रिजॉल्यूशन वाली पहली रंगीन तस्वीर है। यह तस्वीर ब्रह्मांड के अब तक के सबसे गहरे, सबसे विस्तृत इंफ्रारेड व्यू को समेटे हुए हैं। इसमें आकाशगंगाओं से आने वाले प्रकाश हैं जिसे हम तक पहुंचने में कई अरब साल लगे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस रंगीन तस्वीर को लेकर व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में खुलासा किया। बाइडन ने कहा, 'ये तस्वीरें दुनिया को यह याद दिलाने वाली हैं कि अमेरिका बड़े काम कर सकता है और अमेरिकी लोगों खासकर हमारे बच्चों को याद दिलाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारी क्षमता से परे है।'

It's here–the deepest, sharpest infrared view of the universe to date: Webb's First Deep Field.



Previewed by @POTUS on July 11, it shows galaxies once invisible to us. The full set of @NASAWebb's first full-color images & data will be revealed July 12: https://t.co/63zxpNDi4Ipic.twitter.com/zAr7YoFZ8C