आम यात्रियों की तरह कतार में खड़े होकर उपमुख्यमंत्री फड़नवीस ने लिया बोर्डिंग पास, वीआईपी कल्चर को बदल रहे बीजेपी नेता, देखें वीडियो

Highlights कतार में खड़े होकर अपना बोर्डिंग पास लेकर आगे बढ़ना पसंद किया. एयरपोर्ट पर मौजूद यात्री और कर्मचारियों को बेहद प्रभावित कर गई.

नागपुरः आमतौर पर किसी भी राज्य के नेतागण अपने कार्यक्रमों की व्यस्तता की वजह से वीआईपी होने का लाभ लेकर सार्वजनिक स्थानों पर आगे निकल जाते है. लेकिन इस बढ़ते वीआईपी कल्चर को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री तथा भाजपा नेता देवेंद्र फड़नवीस ने बदलने की कोशिश आरंभ की है. हाल में नागपुर के अपने कार्यक्रम निपटाकर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस दिल्ली के लिए रवाना हुए.

No place for VIP culture in #NewIndia On his way to Delhi from Nagpur, Maharashtra Deputy CM ⁦ @Dev_Fadnavis ⁩ stands in a queue while boarding a flight instead of VIP entry! Public reps must always lead by example pic.twitter.com/zwtvXroSR5

इस समय सुबह नागपुर के डॉ. बाबासाहब आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय विमानतल पर पहुंचने के बाद उन्होंने वीआईपी होने का लाभ लेकर सीधे निकल जाने की बजाय आम यात्रियों की तरह उन्हीं के साथ कतार में खड़े होकर अपना बोर्डिंग पास लेकर आगे बढ़ना पसंद किया. राज्य के उपमुख्यमंत्री फड़नवीस की यह सादगी उस समय एयरपोर्ट पर मौजूद यात्री और एयरपोर्ट के कर्मचारियों को बेहद प्रभावित कर गई.

That’s @Dev_Fadnavis for you; I know some may say, what he’s just standing in queue to board a flight, but boss a country laden with VIPs and their tantrums, this comes as a respite that some still are humble. pic.twitter.com/DuRgEbTZfK