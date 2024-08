Viral Video: सफाई का ऐसा जुनून! बहुमंजिला इमारत की खिड़की पर सफाई करती दिखी महिला, मंजर देख उड़ जाएंगे होश

Viral Video: घर संभालने वाली महिलाएं साफ-सफाई का काफी ध्यान रखती है। महिलाओं के अंदर यह आदत होती है कि वह अपने घर का कोना-कोना चमका कर रखती है। मगर सफाई की यह आदत कभी-कभी उन्हें ही परेशानी में डाल देती है। ऐसा ही कुछ मुंबई में देखने को मिला, जहां एक महिला कंजुर मार्ग में एक ऊंची इमारत की खिड़की पर सफाई करते हुए नजर आई। हैरानी की बात ये है कि महिला बहुंमजिला इमारत की खिड़की पर खड़ी है वो भी बिना किसी सुरक्षा के, वह सफाई करने में व्यस्त है।

Viral | Watch this woman daringly clean the outer window of flat in a high rise standing on a narrow ledge. Is this video from Kanjur Marg in Mumbai! pic.twitter.com/rGNqBrRXu9