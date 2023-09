गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल होना चाहता था मोनू मानेसर, जेल में बंद बिश्नोई के साथ वीडियो कॉल सोशल मीडिया पर वायरल

नई दिल्ली: नूंह हत्याकांड का आरोपी मोनू मानेसर का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ वीडियो कॉल का फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 38 सेकंड लंबी यह कथित वीडियो क्लिप उन खबरों के बीच आई है कि जुनैद-नासिर हत्या मामले में गिरफ्तार मोनू मानेसर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह में शामिल होना चाहता था।

इस वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई को उसके साथी राजू बसौदिया (बसोदी) के साथ दिखाया गया है, जबकि मोनू मानेसर एक भोलू ढाना के साथ एक कार में दिखाई दे रहा है। जैसे ही क्लिप सामने आई, वीडियो वायरल हो गया और एक्स पर कई हैंडल द्वारा साझा किया गया है। वीडियो में दोनो के बीच बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है।

हालांकि, वीडियो किस दिन का है इसके बारे में उसमें कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। वीडियो में मोनू मानसेर को देख कर इसकी पुष्टि की जा रही है कि वह गैंगस्टर बिश्नोई की गैंग में शामिल होना चाहता था। गौरतलब है कि बिश्नोई वर्षों से जेल में है और कथित तौर पर जेल के अंदर से ही अपना गैंगस्टर नेटवर्क चलाता है।

Breaking: A new video of #MonuManesar and Bholu Dhana having a video call with #LawrenceBishnoi and Raju Basoudiya (Raj Kumar). pic.twitter.com/FT86CbfZrC