माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन होने से सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़, कामकाज ठप होने पर यूजर्स ले रहे मजे

Microsoft Outage: दुनियाभर के देशों लिए आज का दिन सबसे मुश्किल साबित हो रहा है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की क्लाउड सेवाओं में एक बड़ी बाधा सामने आई है। शुक्रवार को माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन होने से कई देशों के बैंकों, विमानों और अन्य संस्थाओं के काम पर असर पड़ा है। इंडिगो, अकासा एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइसजेट समेत कई एयरलाइनों ने कहा है कि वे सभी तकनीकी गड़बड़ियों का सामना कर रही हैं, जिससे टिकट बुकिंग और वेब चेक-इन जैसी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।

वैश्विक स्तर पर भी, कई एयरलाइनों और बैंकों को सेवा व्यवधानों का सामना करना पड़ा। व्यवधान का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है लेकिन प्रभावित लोगों में से कई ने इस समस्या को माइक्रोसॉफ्ट पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ा है।

माइक्रोसॉफ्ट के कारण अब दुनियाभर में हड़कंप मच गया है जिसके बाद कामकाज प्रभावित हुआ है। हालांकि, चिंताजनक मसले पर सोशल मीडिया का नाजारा कुछ अलग ही दिख रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। कई यूजर्स मजेदार मीम्स शेयर कर मजाक उड़ा रहे हैं।

आईटी कंपनी के कर्मचारियों का काम ठप होने पर कई यूजर्स ने उनके काम बंद होने पर एन्जॉय के माहौल को बयां कर रहे हैं।

एक अन्य यूजर ने पोस्ट किया:

Me enjoying free time in the office after the Microsoft crash #Microsoftpic.twitter.com/4oh4oLaUo7 — Vivek Gautam (@Imvivek04) July 19, 2024

Holiday mood on by Microsoft 😊

Blue screen of death reported at multiple companies - Crowd Strike attack



Are you also facing ??



Guys it's a global issue from Microsoft #Bluescreen#Microsoftpic.twitter.com/lf2LAHmVFf — Saurabh kumar (@Saurabhk0096) July 19, 2024

Thank you #Microsoft 🫶🏻



IT Employees across the globe right now- pic.twitter.com/H0K00iDY1N — Neha 🌻 (@whonxj) July 19, 2024

People in Office across the world right now after watching their laptop screen turn blue thanks to global crowdstrike outage! #Microsoft#Crowdstrikepic.twitter.com/F0XAkBI0cW — Vishal Verma (@VishalVerma_9) July 19, 2024

