Viral Video: मेट्रो बनी WWE का अखाड़ा... घूंसे पे घूंसे, देखें वायरल वीडियो

Metro Fight viral video: कोलकाता मेट्रो में लड़ाई का वायरल वीडियो

Metro Fight viral video: सोशल मीडिया पर दिल्ली मेट्रो के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं जिनमें सीट को लेकर लड़ाई तो कभी किसी और बात पर लड़ाई के वीडियो वायरल होते रहते हैं, ऐसे में कोलकातामेट्रो का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें 2 शख्स मेट्रो के गेट पर खड़े हुए हैं और उनके भीच भयंकर लड़ाई हो रही है। दोनों के बीच लड़ाई देख ऐसा लग रहा है मानों WWE देख रहे हों, अंदर खड़े शख्स ने मौका मिलते ही बाहर की तरफ खड़े शख्स के मुंह पर तीन घूंसे जड़ दिए, मेट्रो में इतनी भीड़ है मगर किसी ने बीच बचाव नहीं किया बस लोग ये नजारा देखते रहे, वीडियो में कुछ लोग बोल रहे हैं की लड़ाई न करें मगर लड़ने वाले दोनों लोगों को इससे कुछ फरक नहीं पड़ा। 12 सेकंड के इस वीडियो को लोग जमकर शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वीडियो को @gharkekalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है वीडियो को अब तक 87.6 हजार लोग देख चुके हैं।

Kalesh b/w Two Uncle's Inside Kolkata Metro over Push and Shove

