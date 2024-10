VIDEO: मेट्रो में चले चांटे-थप्पड़, जो उखाड़ना है उखाड़ लो... लड़ाई का वीडियो वायरल

Highlights Delhi Metro Me Uncle Ki Pitai Ka Video: मेट्रो में चले चांटे-थप्पड़, अंकल पर टूट पड़े 2 लड़के Delhi Metro Me Ladai Ka Video: मेट्रो में लड़ाई का वीडियो वायरल

Delhi Metro Fight Video: दिल्ली मेट्रो में लड़ाई झगड़ा आम बात होती जा रही है, ऐसा ही एक मामला सामने आया है वायरल वीडियो में 2 लड़के एक शख्स पर टूट पड़ते हैं और लगातार थप्पड़ों की बरसात कर देते हैं। 1 मिनट के इस वीडियो में एक शख्स और एक लड़के और लड़की में कुछ बहस चल रही होती है, तभी लड़का ब्लैक टी-शर्ट वाले शख्स से कहता है। संभल कर रह लो तेरी भी मां बहन है, तभी पीछे से एक दूसरा लड़का आकर शख्स को एक थप्पड़ मारता है और फिर शख्स पर दोनों लड़के थप्पड़ों की बरसात कर देते हैं। इसके बाद तीनों में तीखी बहस होने लगती है, जिसमें गालियां भी शामिल होती है, वायरल वीडियो को अब तक 7 लाख 23 हजार लोग देख चुके हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया एक्स पर @gharkekalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है।

Kalesh inside Delhi metro by Two guys and Uncle (Uncle allegedly verbally abused those guys after then these guys Slapped Uncle Thrice)

pic.twitter.com/LYE8Y3QF68