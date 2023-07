टीम मीटिंग के दौरान 'लस्ट स्टोरीज़ 2' देख रहा था मैनेजर, गलती से शेयर कर दी स्क्रीन

Highlights वर्चुअल मीटिंग के दौरान मैनेजर को नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लस्ट स्टोरीज 2 देखते हुए पकड़ा गया अनिता जॉबी नामक यूजर ने गुरुवार को ऑनलाइन मीटिंग के स्क्रीनशॉट के साथ ट्वीट पोस्ट किया एक यूजर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा,, अब आप रेड ज़ोन में हैं

नई दिल्ली: हाल ही में रिलीज हुई 'लस्ट स्टोरी 2' की खूब चर्चा हो रही है। इसी से जुड़ी एक खबर है कि ऑनलाइन मीटिंग के दौरान मैनेजर यह फिल्म देख रहा था, जिसकी स्क्रीन, उन्होंने गलती से बाकि कर्मचारियों से शेयर कर दी। दरअसल, एक महिला ने ट्विटर पर साझा किया कि कैसे उसके दोस्त का मैनेजर भूल गया कि वह एक ऑनलाइन मीटिंग में दूसरों के साथ अपनी स्क्रीन साझा कर रहा था और उसकी टीम को पता चल गया कि वह क्या देख रहा है।

मैनेजर को नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लस्ट स्टोरीज 2 देखते हुए पकड़ा गया। मार्केटर अनिता जॉबी ने गुरुवार को ऑनलाइन मीटिंग के स्क्रीनशॉट के साथ ट्वीट पोस्ट किया। जब मीटिंग चल रही थी, मेरा मैनेजर भूल गया कि वह अपनी स्क्रीन साझा कर रहा है और हमने उसे मीटिंग के दौरान 'लस्ट स्टोरी 2' देखते हुए पकड़ लिया। एंथोलॉजी की कहानी से तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा का स्क्रीनग्रैब स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है।

एक यूजर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा,, "अब आप रेड ज़ोन में हैं क्योंकि आपने अपने मैनेजर सहित संपूर्ण आंतरिक स्क्रीन को सार्वजनिक रूप से साझा किया है।"

Now you're in Red zone as you shared the whole internal screens to public including your Manager 👋😅

जबकि दूसरे ने यूजर ने लिखा, “हवस इतनी अधिक है कि आप यह देखना भूल जाते हैं कि आपकी स्क्रीन साझा की जा रही है। मुझे लगता है कि अब ऐप्पल को वेबकैम के बगल में स्क्रीन शेयरिंग का संकेत देने वाली एक और एलईडी जोड़नी होगी।”

Lust so high that you forget to see your screen is being shared. 😂😂



I guess now apple will have to add another led next to webcam indicating screen sharing.