राजगढ़ः रोड टैक्स और आधार कार्ड देने पर विवाद, चालक ने महिला टोल प्लाजा कर्मचारी को थप्पड़ जड़ा, थप्पड़बाज को महिलाकर्मी ने दिया ऐसे जबाव, देखें वीडियो

Highlights घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने फरार गुर्जर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुष्टि करने के लिए उनसे आधार कार्ड मांगा गया था।

राजगढ़ः राजगढ़ जिले में रोड टैक्स देने को लेकर हुए विवाद में टोल प्लाजा पर काम करने वाली एक महिला को कथित तौर पर थप्पड़ मारने के आरोप में एक वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह घटना शनिवार दोपहर ब्यावरा देहात थाना क्षेत्र के राजगढ़-भोपाल मार्ग पर टोल प्लाजा पर हुई।

A woman employed at a #tollbooth in #MadhyaPradesh's Rajgarh district was beaten up by a man after she allegedly asked him to pay toll charges. @vishnukant_7 reports.https://t.co/ofaGEZarRs