LS polls 2024: सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं, भाजपा ने नया प्रचार वीडियो जारी किया, देखें और सुनिए

Highlights पार्टी ने कहा, ‘‘सपने नहीं, हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं।’’ मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद से लोगों की उम्मीदों को कैसे पूरा किया है। हमारे सामूहिक सपनों ने उड़ान भरी है।

LS polls 2024: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए ‘तभी तो सब मोदी को चुनते हैं’ गीत पर आधारित एक नया वीडियो जारी किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए विविध पृष्ठभूमि वाले लोगों के समर्थन को दर्शाने के लिए 12 विभिन्न भारतीय भाषाओं में इस गीत को प्रस्तुत किया गया है।

From every corner of the nation, people from diverse backgrounds, speaking in every language are saying one thing in unison - our collective dreams have taken flight!



सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। pic.twitter.com/kwz0lHPebv