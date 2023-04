कर्नूलः घरों के बीच ऊंचाई पर मौजूद चट्टान में भीषण गर्मी की वजह से दरार, 150 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा

Highlights चट्टान में दरार आई है लेकिन शुक्र है कि मंगलवार से दरारें बढ़ नहीं रही हैं। आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की टीम को मौके पर तैनात किया है। सीमेंट कंनियों और नवीनीकरण ऊर्जा कंपनी ग्रीनको से भी टूटी चट्टान को स्थिर करने में मदद मांगी है।

कर्नूलः आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के गोनेगंडला गांव में घरों के बीच ऊंचाई पर मौजूद चट्टान में भीषण गर्मी की वजह से दरार आ गई है जिसकी वजह से करीब 150 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ा है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

कुर्नूल की जिला कलेक्टर श्रीजना गुम्मल्ला ने बताया कि घटना मांगलवार को अडोनी सब डिवीजन में घटी और किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए चट्टान के आसपास बसे करीब 150 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। उन्होंने कहा, ‘‘चट्टान में दरार आई है लेकिन शुक्र है कि मंगलवार से दरारें बढ़ नहीं रही हैं।

चट्टान के टूट के गिरने का खतरा है...हमने राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की टीम को मौके पर तैनात किया है।’’ गुम्मल्ला ने बताया कि जिला प्रशासन ने नजदीकी सीमेंट कंनियों और नवीनीकरण ऊर्जा कंपनी ग्रीनको से भी टूटी चट्टान को स्थिर करने में मदद मांगी है।

