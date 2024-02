'मैं मलाला नहीं हूं, मैं अपने देश में सुरक्षित हूं', कश्मीरी एक्टिविस्ट याना मीर का ब्रिटेन में भाषण की वीडियो क्लिप वायरल

Highlights ब्रिटिश संसद में कश्मीरी कार्यकर्ता और पत्रकार याना मीर का एक भाषण वायरल हो गया है दावा है कि वायरल भाषण के कारण याना मीर को धमकियां मिल चुकी हैं याना मीर एक कश्मीरी कार्यकर्ता, राजनीतिक विश्लेषक, टेडएक्स वक्ता और पत्रकार हैं

Viral Video: ब्रिटिश संसद में कश्मीरी कार्यकर्ता और पत्रकार याना मीर का एक भाषण वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में उन्हें यह कहते सुना जा सकता है कि वह मलाला युसुफजई नहीं हैं और वह कभी भी मलाला युसुफजई नहीं बनेंगी क्योंकि वह भारत में, कश्मीर में स्वतंत्र और सुरक्षित हैं। याना मीर ने कहा, "मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूं क्योंकि मैं स्वतंत्र हूं और अपने देश, अपनी मातृभूमि कश्मीर, जो भारत का हिस्सा है, में सुरक्षित हूं। मुझे कभी भी अपने देश से भागकर आपके देश में शरण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माननीय एमपीए। मैं कभी भी मलाला युसुफजई नहीं बनूंगी, लेकिन मलाला युसुफजई द्वारा मेरे देश, मेरी प्रगतिशील मातृभूमि को उत्पीड़ित कहकर बदनाम करने पर मुझे आपत्ति है।"

याना मीर ने यूके संसद में आयोजित संकल्प दिवस कार्यक्रम में कहा, "मुझे सोशल मीडिया और विदेशी मीडिया पर ऐसे सभी टूलकिट सदस्यों पर आपत्ति है, जिन्होंने कभी भी भारतीय कश्मीर का दौरा करने की परवाह नहीं की, लेकिन वहां से उत्पीड़न की कहानियां गढ़ीं। मैं आप सभी से आग्रह करती हूं कि आप धर्म के आधार पर भारतीयों का ध्रुवीकरण करना बंद करें। हम आपको इसकी अनुमति नहीं देंगे। हमें तोड़ने के लिए।“

कश्मीर के लिए बीजेपी मीडिया प्रभारी साजिद यूसुफ शाह ने कहा कि वायरल भाषण के कारण याना मीर को पहले ही धमकियां मिल चुकी हैं। उन्होंने ट्वीट किया, "ब्रिटेन की संसद में याना मीर के @MirYanaSY वीडियो के दो मिनट ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। पाकिस्तान और उसके प्रचार तंत्र ने #YanaMir को धमकियां जारी की हैं। ऐसा लगता है कि "टूलकिट गिरोह" पिछले 48 घंटों से काफी सक्रिय है। अधिक आपको शक्ति मिले याना।"

I am not a Malala



I am free and safe in my homeland #Kashmir, which is part of India



I will never need to runaway from my homeland and seek refuge in your country: Yana Mir @MirYanaSY in UK Parliament. #SankalpDiwaspic.twitter.com/3C5k2uAzBZ