कर्नाटक में जारी वोटों की गिनती के बीच भाजपा कार्यालय में घुसा सांप, सीएम बोम्मई भी थे तब मौजूद, देखें वीडियो

By विनीत कुमार | Published: May 13, 2023 10:53 AM

Karnataka Election Result 2023: कर्नाटक में आज विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती हो रही है। इस बीच भाजपा के एक कैंप ऑफिस में सांप निकल आने से अफरातफरी मच गई।

कर्नाटक में भाजपा ऑफिस में निकला सांप (फोटो- एएनआई)