Independence Day 2023: सोपोर में हिजबुल आतंकवादी के भाई ने अपने घर फहराया तिरंगा, वीडियो वायरल

Highlights सोपोर में हिजबुल के आतंकी के भाई ने घर पर फहराया तिरंगा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है इस साल भारत अपना 77वां स्वतंंत्रता दिवस मना रहा है

सोपोर: भारत अपने 77वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए तैयार है। आज से बस दो दिन बाद मंगलवार को 15 अगस्त को पूरे गौरव के साथ मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान 2.0 का आह्वान किया है।

इस मौके पर जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन (एचएम) के सक्रिय आतंकवादी जावेद मट्टू के भाई रईस मट्टो ने रविवार को अपने घर पर तिरंगा फहराया।

इस विचित्र घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आतंकी के भाई ने अपने घर तिरंगा फहराने के साथ ही अपनी प्रतिक्रिया भी दी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जावेद के भाई ने कहा, "मेरे भाई ने गलती की है और मैं दूसरों से अपील करता हूं कि वे वही ट्रैक न चुनें क्योंकि यह सिर्फ विनाश है।"

रईस ने खुलासा किया कि 2016 में एक बार, जावेद घाटी में आया था, लेकिन रईस द्वारा उसे अपनी गतिविधियों को पीछे छोड़ने के लिए प्रेरित करने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वह वहां टिक नहीं सका।

रईस ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में लोग पाकिस्तान के मिशन को समझने के लिए काफी परिपक्व हैं। उन्होंने कहा कि घाटी में लोग न केवल पाकिस्तान का बहिष्कार कर रहे हैं बल्कि उन्हें घाटी में प्रवेश करने से भी पूरी तरह रोक रहे हैं। रईस ने आगे कहा, 'यह हमारा देश है और इस देश के लिए हमारा प्यार और सम्मान सर्वोपरि है।

Brother of Hizbul terrorist Javid Mattoo, Raees Mattoo, hoists tricolour at his Sopore home ahead of Independence day#JavidMattoo#RaeesMattoo#tricolour#IndependenceDay#JammuAndKashmirpic.twitter.com/147HTPuhxm