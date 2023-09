IND vs PAK Asia Cup 2023: क्रिकेट के मैदान पर चिर प्रतिद्वंदी है भारत और पाकिस्तान, आपस में कुछ ऐसे मिलते हैं दोनों देश के खिलाड़ी, कई वीडियो वायरल

Highlights विराट कोहली ने बाद में पाकिस्तान के उपकप्तान शादाब खान से भी मुलाकात की और उनके साथ कुछ पल बिताए। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने रऊफ के साथ पालेकल की पिच को लेकर चर्चा की। खिलाड़ियों के बीच इस तरह की मुलाकात के वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी सराहा गया है।

IND vs PAK Asia Cup 2023:विराट कोहली पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के पास जाते हैं, उन्हें गले लगाते हैं और फिर आपस में कुछ बातें करके हंसने लग जाते हैं। भारत और पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान पर चिर प्रतिद्वंदी माना जाता है लेकिन इन दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच अच्छे संबंध रहे हैं जिसकी एक बानगी कोहली और रऊफ की मुलाकात ने यहां पेश की।

Moment of the day.



Virat Kohli meets Haris Rauf ahead of the Asia Cup. [Star Sports] pic.twitter.com/WDnZVIo1kp — Johns. (@CricCrazyJohns) September 1, 2023

कोहली ने बाद में पाकिस्तान के उपकप्तान शादाब खान से भी मुलाकात की और उनके साथ कुछ पल बिताए। यही नहीं भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने रऊफ के साथ पालेकल की पिच को लेकर चर्चा की। भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच इस तरह की मुलाकात के वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी सराहा गया है।

A warm hugs before a fiery clash between Pakistan & India 🇵🇰🇮🇳



Virat Kohli, Haris Rauf, Babar Azam, Rohit Sharma, Imam ul Haq and Siraj meet each other at practice 🤝#PAKvIND#HarisRauf#ViratKohli𓃵



pic.twitter.com/Ck7qGFScUV — King Babar Azam Army (@kingbabararmy) September 1, 2023

यह 80 और 90 के दशक के किसी क्रिकेट प्रेमी के लिए हैरानी भरा दृश्य हो सकता है क्योंकि तब इन दोनों देशों के क्रिकेटर सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे से मिलने से कतराते थे। यह अलग बात है कि पर्दे के पीछे उनके बीच अच्छे संबंध थे। इमरान खान और वसीम अकरम व्यक्तिगत आमंत्रण पर नयी दिल्ली या मुंबई आते रहते थे।

Virat Kohli asked Haris Rauf about fitenss, body etc since 50 over cricket. Rauf said that he still remember MCG sixes. You can literally hear all the players talking.



Lovely friendly coverage from PCB.#INDvsPAK#AsiaCup2023pic.twitter.com/yzEAxqyTQz — Himanshu Pareek (@Sports_Himanshu) September 1, 2023

यही नहीं दुबई के होटलों में उनके बीच अच्छी गपशप चलती रहती थी। लेकिन ऐसा वे सार्वजनिक तौर पर नहीं करते थे। लेकिन लगता है कि खिलाड़ियों की इस पीढ़ी ने समझ लिया है कि क्रिकेट महज एक खेल है या फिर वे इतने साहसी हो गए हैं कि इस तरह के मामलों में खुद निर्णय ले सकते हैं।

कोहली जब खराब दौर से गुजर रहे थे तो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने एक्स (पूर्व में टि्वटर) और उनके समर्थन में संदेश जारी किया था। सोशल मीडिया पर कोहली और बाबर में सर्वश्रेष्ठ कौन जैसे मसले पर प्रशंसकों के बीच भले ही तीखी प्रतिक्रिया चलती रही हो लेकिन ये दोनों खिलाड़ी इससे अछूते रहे हैं।

कोहली ने हाल में पाकिस्तानी कप्तान को वर्तमान समय में सभी प्रारूपों का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी करार दिया था जबकि बाबर से संवाददाता सम्मेलन में अक्सर कोहली से प्रतिद्वंदिता के बारे में पूछा जाता है। एशिया कप में भी दोनों टीमों के बीच मैच की पूर्व संध्या पर उनसे इस तरह का सवाल किया गया था।

बाबर ने इसके जवाब में कहा था,‘‘ जब मैं 2019 में उनसे मिला तो वह चरम पर थे। वह आज भी अपने चरम पर हैं। मैं उनके खेल से कुछ सीखना चाहता हूं। मैं उनसे काफी सीख लेता हूं। वह मेरे सवालों का हमेशा विस्तार से जवाब देते हैं।’’

Web Title: IND vs PAK Asia Cup 2023 Virat Kohli Haris Rauf India and Pakistan eternal rivals cricket field players both countries meet each other like this many videos are viral