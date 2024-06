पीएम मोदी ने बधाई संदेश के लिए ताइवान के राष्ट्रपति को कहा धन्यवाद तो भड़क गया चीन, ताइपे ने भी बीजिंग को दिया करारा जवाब

Highlights ताइपे ने शुक्रवार को कहा कि बीजिंग की कार्रवाई “पूरी तरह से अनुचित” है बयान में यह भी कहा कि उनका द्वीप भारत के साथ “साझेदारी बनाने” के लिए समर्पित है ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा, धमकी और डराने-धमकाने से कभी दोस्ती नहीं बढ़ती

ताइपे: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ते के बधाई संदेश पर दिए गए जवाब पर चीन के विरोध के जवाब में, ताइपे ने शुक्रवार को कहा कि बीजिंग की कार्रवाई “पूरी तरह से अनुचित” है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में यह भी कहा कि उनका द्वीप भारत के साथ “साझेदारी बनाने” के लिए समर्पित है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "दो लोकतंत्रों के नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण आदान-प्रदान पर चीन की नाराजगी पूरी तरह से अनुचित है। धमकी और डराने-धमकाने से कभी दोस्ती नहीं बढ़ती।" इसमें कहा गया, "ताइवान आपसी लाभ और साझा मूल्यों के आधार पर भारत के साथ साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।"

भारत में चीनी दूतावास ने गुरुवार को दोहराया कि ताइवान चीन के भूभाग का एक "अविभाज्य हिस्सा" है। दूतावास के प्रवक्ता ने आगे जोर देकर कहा कि एक-चीन अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त मानदंड है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में इस पर आम सहमति है। प्रवक्ता ने कहा, "दुनिया में केवल एक चीन है। ताइवान पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के भूभाग का एक अविभाज्य हिस्सा है। एक-चीन सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त मानदंड है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में इस पर आम सहमति है।"

Congratulations to #India🇮🇳 on a successful election & to Prime Minister @narendramodi on his third consecutive victory! #Taiwan🇹🇼 eagerly looks forward to advancing future collaboration to propel democracy, peace & prosperity in the #IndoPacific. pic.twitter.com/xTB6GR3xXx