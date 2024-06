PAK vs USA, T20 WC 2024: रस्टी थेरॉन ने हारिस राउफ पर अमेरिका के खिलाफ मैच के दौरान बॉल टेंपरिंग का आरोप लगाया

Highlights यूएसए के गेंदबाज रस्टी थेरॉन ने मैच के दौरान हारिस राउफ पर गेंद से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया थेरॉन ने दावा किया कि राउफ अपनी उंगली के नाखून का इस्तेमाल करके गेंद से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे थे यूएसए ने सुपर ओवर में पाकिस्तान को हराकर टी20 विश्व कप के इतिहास में सबसे बेहतरीन उलटफेर किया

PAK vs USA, T20 WC 2024: यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (यूएसए) के गेंदबाज रस्टी थेरॉन ने गुरुवार, 6 जून को डलास के ग्रैंड प्रेयरी स्टेडियम में टी20 विश्व कप ग्रुप ए के मुकाबले के दौरान पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राउफ पर गेंद से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। यूएसए ने सुपर ओवर में पाकिस्तान को हराकर टी20 विश्व कप के इतिहास में सबसे बेहतरीन उलटफेर किया। दूसरी पारी में निर्धारित 20 ओवरों में मेन इन ग्रीन के 159 रनों के स्कोर को बराबर करने के बाद, सह-मेजबानों ने मैच को सुपर ओवर तक ले गए और सौरभ सौरभ नेत्रवलकर की शानदार गेंदबाजी की बदौलत 18 रनों का बचाव करते हुए पाकिस्तान को 13/1 पर रोककर जीत हासिल की।

यूएसए कैंप खुशी से झूम उठा क्योंकि उन्होंने अपने क्रिकेट इतिहास में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सह-मेजबानों ने मौजूदा टी20 विश्व कप 2024 में कनाडा और पाकिस्तान के खिलाफ लगातार दो जीत के बाद ग्रुप ए तालिका में शीर्ष पर बने हुए हैं। मैच के बाद यूएसए के गेंदबाज रस्टी थेरॉन ने हारिस राउफ पर गेंद से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। अपने एक्स हैंडल (पूर्व में ट्विटर) पर, थेरॉन ने दावा किया कि राउफ अपनी उंगली के नाखून का इस्तेमाल करके गेंद से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि आईसीसी पर आंख मूंदने का आरोप लगाया।

पूर्व दक्षिण अफ़्रीकी तेज़ गेंदबाज़ ने ट्वीट किया, "आईसीसी क्या हम सिर्फ़ यह दिखावा करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान इस नई बदली गई गेंद को खरोंच नहीं रहा है? उस गेंद को रिवर्स कर रहे हैं जिसे अभी 2 ओवर पहले बदला गया है? आप सचमुच देख सकते हैं कि हैरिस राउफ अपने अंगूठे के नाखून को गेंद के ऊपर से घुमा रहे हैं।"

@ICC are we just going to pretend Pakistan aren't scratching the hell out of this freshly changed ball? Reversing the ball that's just been changed 2 overs ago? You can literally see Harris Rauf running his thumb nail over the ball at the top of his mark. @usacricket#PakvsUSA