Shivraj-Nitish: 'चाचा' पर भरोसा नहीं, पलट जाएंगे, 'मामा' से हाथ नहीं मिलाया, देखें वीडियो

Highlights नीतीश कुमार सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा, चाचा पलट जाएंगे नीतीश ने शिवराज से नहीं मिलाया हाथ

Shivraj-Nitish: मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हाथ नहीं मिलाने पर सोशल मीडिया पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ट्रोल हो रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वह अभी एनडीए के साथ हैं। लेकिन कभी भी पलट सकते हैं। क्योंकि, उनका अतीत ही कुछ ऐसा ही रहा है। दरअसल, संसद भवन में शुक्रवार को एनडीए की सांसदों की बैठक थी।

इस बैठक के दौरान जब शिवराज सिंह चौहान नीतीश के पास हाथ मिलाने के लिए पहुंचे तो उन्होंने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। बल्कि, हाथ जोड़ लिए। शिवराज ने दूसरी बार फिर हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन, इस बार भी नीतीश ने हाथ नहीं मिलाया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया है और लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं।

Nitish Kumar refused to shake hands with Shivraj Chauhan despite trying twice !! pic.twitter.com/tWq3COCSNc

लोगों का कहना है कि जब सरकार में आपकी ताकत बढ़ जाती है तो आप अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते हैं। दूसरे यूजर ने लिखा कि आने वाले दिनों में जो राजनीति ड्रामा होने वाला है, इसके लिए तैयार रहें। तीसरे यूजर ने लिखा कि क्या एनडीए में सबकुछ ठीक है।

यहां बताते चले कि लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम अनुसार, भाजपा ने 240 सीटें जीतीं और अपने सहयोगियों के साथ यह 293 सीटों पर है। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू ने अपने-अपने राज्यों में 16 और 12 सीटें जीतकर एनडीए को समर्थन दिया है। नई संसद में भारतीय ब्लॉक के 234 सांसद हैं, जबकि कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं।

NDA is not united can be seen in a clip where Nitish is ignoring Shivraj.



Nitish is Nobody's.



Six months and he is breaking the alliance. pic.twitter.com/jYQifb19qi