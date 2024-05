Hyderabad: लग्जरी कार के शोरूम के अंदर झांक रहा था दिव्यांग, खिंचवाई फोटो... फिर हुआ कुछ ऐसा; देखें

Hyderabad:सोशल मीडिया की ताकत से हर कोई वाकिफ है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया के जरिए कई प्रभावी कार्यों को अंजाम दिया जाता है। हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसने यूजर्स का दिल जीत लिया।

वीडियो हैदराबाद का है। जहां एक गरीब शख्स ने कुछ ऐसा किया जिसके वीडियो ने उसे फेमस कर दिया है। इस वीडियो की बदौलत शख्स का सपना पूरा हुआ। दरअसल, वायरल वीडियो में हैदराबाद के एक लग्जरी कार के शोरूम के बाहर खड़ा एक दिव्यांग व्यक्ति शीशे के दरवाजे से कार को देख रहा था।

वायरल वीडियो जिसे साबू शोरूम के निदेशक निशांत साबू ने शूट किया था, उसमें एक व्यक्ति शोरूम के अंदर प्रदर्शित कारों के भव्य सेट को देख रहा था। वह परिसर में पैदल नहीं गए, बल्कि गेट से ही वाहन के प्रति अपने प्यार का इजहार किया। उन्हें और उनकी लगातार महंगी कारों को देखने पर ध्यान देते हुए एक व्यक्ति ने उनसे गाड़ियों के बगल में पोज देने के लिए कहा। उनकी फोटो शोएब अख्तर नाम के शख्स ने खींची थी।

साथ ही, वीडियो में वह लंगड़ाते हुए कैद हुआ, जिससे पता चलता है कि वह दिव्यांग है। शख्स ने कार को छूए बिना उसके बगल में खड़े रहकर फोटो खिंचवाई। वह न तो शोरूम के अंदर गया और न बाहर कार को छुआ, शख्स सिर्फ महंगी कार को देखता रहा।

Thank you so much guys , the showroom owner received his contact details , we will see him soon in a Lamborghini riding through Hyderabad roads, clicked by @iamshoaibakthar 🙏 @Muzammil9633https://t.co/QHiSShbwsYpic.twitter.com/p9qgB50t9R