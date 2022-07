हैदराबाद मेट्रो के अंदर और स्टेशन परिसर में लड़की का डांस करते वीडियो हुआ वायरल, दर्ज हुई शिकायत

Highlights मेट्रो के अंदर लड़की के डांस के इस वीडियो को लेकर यूजर्स की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है किसी ने उसके डांस की तारीफ की है तो कइयों ने इसकी आलोचना भी की है

Viral Video: हैदराबाद मेट्रो के अंदर डांस करते एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में लड़की हैदराबाद मेट्रो के अंदर और स्टेशन परिसर में डांस करती नजर आ रही है। वीडियो वायरल होने के बाद संबंधित महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।

मेट्रो के अंदर लड़की के डांस के इस वीडियो को लेकर यूजर्स की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। किसी ने उसके डांस की तारीफ की है तो कइयों ने इसकी आलोचना की है और कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर कई लोगों द्वारा महिला की आलोचना किए जाने के बाद हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के अधिकारियों ने कहा है कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

💃 Dance On Hyderabad Metro 🚄



When did this happen??? pic.twitter.com/ZilPdia9fx